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Ridiculousness

Sterling und Draya Michele II

MTV liveFolge vom 12.08.2026
Sterling und Draya Michele II

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Ridiculousness

Folge vom 12.08.2026: Sterling und Draya Michele II

21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die amerikanische Schauspielerin Draya Michele. Gemeinsam erwischen sie Kinder beim Geld ausgeben in "Miese Kinder, Mieses Guthaben", erleben "Posting auf neuem Niveau" und probieren "Hosentiere".

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