Sterling und Lolo Wood VI (UK)Jetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 13.08.2026: Sterling und Lolo Wood VI (UK)
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das Model Lolo Wood. Zusammen befragen sie Hautexperten nach Haut, die "pflegebedürftig" ist, wollen "extreme Wassereinsparungen" erzielen und erleben auch "süße Dämonen".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany