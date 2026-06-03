Ridiculousness
Folge vom 03.06.2026: Sterling und B. Simone (UK)
21 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal die Komödiantin B. Simone bei sich. Gemeinsam fallen sie um in "Schlechte Tribünen-Balance", machen sich auf den Weg in "Rollende Anfänger" und erfahren Weisheiten von "Krassen Rentnern".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35-36, Season 40-43: MTV Germany