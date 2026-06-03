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Ridiculousness

Sterling und B. Simone (UK)

MTV liveFolge vom 03.06.2026
Sterling und B. Simone (UK)

Sterling und B. Simone (UK)Jetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 03.06.2026: Sterling und B. Simone (UK)

21 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal die Komödiantin B. Simone bei sich. Gemeinsam fallen sie um in "Schlechte Tribünen-Balance", machen sich auf den Weg in "Rollende Anfänger" und erfahren Weisheiten von "Krassen Rentnern".

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