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Ridiculousness

Sterling und Brittney Elena IV

MTV liveFolge vom 09.07.2026
Sterling und Brittney Elena IV

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Ridiculousness

Folge vom 09.07.2026: Sterling und Brittney Elena IV

21 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal die Internetpersönlichkeit Brittney Elena. Gemeinsam bleiben sie an "Zaunfallen" hängen, lernen mit "Generation zu viel zu gechillt" und schauen genau hin in "Unserer besonderen Liebe".

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