Sterling and Camille Kostek XJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 14.07.2026: Sterling and Camille Kostek X
21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo das amerikanische Model Camille Kostek. Gemeinsam schauen sie kleine Zusammenstöße in "Kinderkollisionen", wie Leute abgeworfen werden in "Spontane Rodeos" und es geht mittelalterlich in "Lanzenkämpfe" zu.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22, Season 25, Season 27-35, Season 35-43: MTV Germany