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Ridiculousness

Sterling und Karrueche Tran XIX

MTV liveFolge vom 14.07.2026
Sterling und Karrueche Tran XIX

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Ridiculousness

Folge vom 14.07.2026: Sterling und Karrueche Tran XIX

21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 18

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo diesmal die amerikanische Schauspielerin Karrueche Tran. Gemeinsam üben sie Zungenbrecher in "Wörter sind schwer", suchen nach Einsatzmöglichkeiten in "Hütchen-Spaß" und schnallen sich an in "Ausgebremst".

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