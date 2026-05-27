Sterling und Carly Aquilino XVIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 27.05.2026: Sterling und Carly Aquilino XVI
21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die amerikanische Comedienne Carly Aquilino. Gemeinsam lernen sie, warum Springen in "Trampolin-Multitasking" reicht, finden, dass "Treten hilft" und sehen die "Unsichtbaren Kinder" nicht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 36, Season 40-43: MTV Germany