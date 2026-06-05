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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal XXVI

MTV liveFolge vom 05.06.2026
Sterling und Nina Agdal XXVI

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Ridiculousness

Folge vom 05.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXVI

21 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Rob und Steelo begrüßen dieses Mal in der Sendung das dänische Model Nina Agdal bei sich. Gemeinsam schauen sie Menschen, die den Abwasch meiden in "Geschirr-Gammler", sehen "Handy-Ausbüxer" und erfahren "Fingerspitzengefühl".

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