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Ridiculousness

Sterling und Karrueche Tran XXVIII

MTV liveFolge vom 07.06.2026
Sterling und Karrueche Tran XXVIII

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Ridiculousness

Folge vom 07.06.2026: Sterling und Karrueche Tran XXVIII

21 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 16

Rob und Steelo begrüßen in der Sendung diesmal die amerikanische Schauspielerin Karrueche Tran. Gemeinsam buchen sie Tickets um in "seltsamen Zügen", feiern die Freundlichkeit von "netten Leuten" und stellen die "Forderungen der Bürger".

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