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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal XXVIII

MTV liveFolge vom 06.06.2026
Sterling und Nina Agdal XXVIII

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Ridiculousness

Folge vom 06.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXVIII

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Rob und Steelo begrüßen in der Sendung diesmal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam packen sie ihre Sachen in "Umziehen nervt", beurteilen das "schmutzigste Geschirr" der Welt und fahren zusammen bis die Räder abfallen in "Ein Rad zu wenig".

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