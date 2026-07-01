Sterling und Nina Agdal XXXIXJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 01.07.2026: Sterling und Nina Agdal XXXIX
21 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Dieses Mal begrüßen Rob und Steelo zusammen das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam teilen sie ihre Liebe zum Klettern in "Schule der harten Steine", lernen den Wert eines Gürtels in "Freigelegter Po" und erleben "ungeschicktes Lasso-Schwingern".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35, Season 35-43: MTV Germany