Sterling und Camille Kostek XVJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 21.08.2026: Sterling und Camille Kostek XV
21 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Dieses Mal begrüßen Rob und Steelo in der Sendung das amerikanische Model Camille Kostek. Zusammen feiern sie die "Job-Überflieger", nehmen "angeleinte Kinder" an die kurze Leine und entdecken auch neue Geschmacksrichtungen in "Sandwich-Pioniere".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 18-19, Season 22-24, Season 24-25, Season 25-31, Season 31, Season 33, Season 35, Season 35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany