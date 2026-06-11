Ridiculousness
Folge vom 11.06.2026: Sterling und Nina Agdal XL
21 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 16
Rob, Steelo und Nina Agdal amüsieren sich ausgelassen über abgewiesene Küsse und misslungene Rasuren in der Kategorie "Bartprobleme". Darüber hinaus beobachten sie, wie wilde Tiere in Häuser eindringen und für Chaos sorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-36, Season 38, Season 40-43: MTV Germany