Sterling und Nina Agdal XXIIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 25.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXII
21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam testen sie Autoreparaturen in "aufgemotzte Karren", lernen über Tarnung in "unauffällig Einfügen" und fallen im "Vespa-Desaster" durch.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35-43: MTV Germany