Sterling und Nina Agdal XXVIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 26.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXVI
21 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Rob und Steelo begrüßen dieses Mal in der Sendung das dänische Model Nina Agdal bei sich. Gemeinsam schauen sie Menschen, die den Abwasch meiden in "Geschirr-Gammler", sehen "Handy-Ausbüxer" und erfahren "Fingerspitzengefühl".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-31, Season 31, Season 33, Season 35, Season 35-38, Season 40-43: MTV Germany