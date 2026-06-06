Sterling und Carly Aquilino XXVJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 06.06.2026: Sterling und Carly Aquilino XXV
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Dieses Mal begrüßen Rob und Steelo in der Sendung die amerikanische Schauspielerin Carly Aquilino. Gemeinsam werden sie für "fehlendes Hindernisbewusstsein" fertig gemacht, werden bei "seltsamen Dingen erwischt" und spielen "verwirrendes Cricket".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-29, Season 29, Season 31-36, Season 40-43: MTV Germany