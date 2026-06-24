Ridiculousness
Folge vom 24.06.2026: Episode 12
21 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16
In einer brandneuen Folge von "Ridiculousness" flippen Rob, Steelo und Stargast Rocsi Diaz in einem Anflug von "Tischwut" aus, brauchen "Gedächtnisstützen aller Art" und versuchen, nicht von "Messerstecher-Babys" aufgeschlitzt zu werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35-43: MTV Germany