Ridiculousness
Folge vom 31.07.2026: Jenni "JWoww" Farley III
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Dieses Mal treffen Rob, Steelo, Nina und JWoww von der Realityshow "Jersey Shore" in "Angenehm angetrunken" nette Betrunkene, decken in "Verkorkste Girls" die Risiken von Sekt auf und finden heraus, wer "Zu betrunken zum Spielen" ist.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-43: MTV Germany