Ridiculousness
Folge vom 08.07.2026: Gigi Goode
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 16
Rob, Steelo und Lolo Wood heißen Gigi Goode aus "RuPaul's Drag Race" willkommen. In der Kategorie "Hydrophones" werden Handys nass gemacht. Zudem werfen sie einen Blick auf die Schattenseiten der Begeisterung bei "Excitement PA".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35, Season 35-43: MTV Germany