Ridiculousness
Folge vom 16.07.2026: Sterling und Rocsi Diaz XIX
21 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 16
Rob und Steelo erleben gemeinsam mit Rocsi Diaz ungewöhnliche Momente beim Bowling. Darüber hinaus werden sie von heimtückischen Brettern attackiert. Außerdem verlieren sie durch Videos von lebendigen Snacks fast den Appetit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22, Season 24-35, Season 35-43: MTV Germany