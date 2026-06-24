Ridiculousness
Folge vom 24.06.2026: Sterling und Nina Agdal XIX
12 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam versuchen sie ihren Schwung zu bekämpfen in "Ich kann nicht bremsen", haben zerbrochenes Glas in "Glasbrecher" und sitzen am "Freak-Tisch".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-43: MTV Germany