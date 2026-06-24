Ridiculousness
Folge vom 24.06.2026: Sterling und Nina Agdal LXX
21 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Rob, Steelo und Nina Agdal haben Mühe, ihr Gleichgewicht mit "Rutschhand" zu halten und verlieren den Halt, dann tappen sie in "Glühbirnen-Knaller" im Dunkeln und erleben außerdem überraschende "Fallschirm-Überraschungen".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-43: MTV Germany