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Ridiculousness

Sterling und Rocsi Diaz XXXII

MTV liveFolge vom 16.08.2026
Sterling und Rocsi Diaz XXXII

Sterling und Rocsi Diaz XXXIIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 16.08.2026: Sterling und Rocsi Diaz XXXII

21 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Dieses Mal haben Rob, Steelo und Rocsi Diaz ganz viel Pech. Sie müssen in "Knallköpfe" schmerzhafte Bootsausflüge erleben und dann fliegt ihnen auch noch das "Deck weg". Außerdem werden sie in "Das schlechte Anziehen" vom Unglück verfolgt.

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