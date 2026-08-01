Ridiculousness
Folge vom 01.08.2026: Sterling und Lolo Wood CXLI
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Dieses Mal besuchen Rob, Steelo und Lolo Wood gefährliche Crash-Rallyes. Außerdem fuchteln sie mit ihren Spielstöcken herum wie Billard-Idioten und versuchen, sauberzumachen, machen aber am Ende alles nur noch chaotischer und dreckiger.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-35, Season 35-43: MTV Germany