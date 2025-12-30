In den Gewässern von NordwalesJetzt kostenlos streamen
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Folge 2: In den Gewässern von Nordwales
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Rick Edwards und Beau Ouimette sind in Norden von Wales unterwegs. Im tiefsten Mittelalter fand dort die Rebellion von Owain Glynd?r statt. Finden sich in den örtlichen Gewässern Überreste aus dieser Zeit?
Genre:Tauchen, Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2019
