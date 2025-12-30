In den Gewässern von ZentralschottlandJetzt kostenlos streamen
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Folge 3: In den Gewässern von Zentralschottland
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die Unterwasser-Schatzjäger Rick Edwards und Beau Ouimette erkunden heute, wie die Römer, die sich einst in Schottland niederließen, das Land prägten. Im Fluss Knaik suchen die beiden nach Relikten aus vergangenen Zeiten, die ihre Fragen beantworten sollen. Außerdem besuchen sie den von den Römern erbauten Ardoch Fort in Perthshire.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tauchen, Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Keshet International, Bildrechte: Licensed by Keshet International