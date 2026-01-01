In den Gewässern von TowtonJetzt kostenlos streamen
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Folge 4: In den Gewässern von Towton
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die Schatzjäger sind in North Yorkshire unterwegs, wo sie einen Fluss namens Cock Beck nach archäologisch bedeutsamen Objekten absuchen. Nahe dem Gewässer fand der legendäre "Battle of Towton? statt.
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Genre:Tauchen, Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Keshet International, Bildrechte: Licensed by Keshet International