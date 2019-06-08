Staffel 01 Folge 05 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - Road to Digital Austria
15 Min.Folge vom 08.06.2019Ab 6
Die Post liefert Briefe jetzt auch digital aus, eine Indoor-„Wetterstation“ checkt die Luft in eurem Zuhause und eure Kinder spielen mit smarten Spielsachen. Außerdem beantragt ihr die E-Card für euer Baby mittels App. Diese und einige weitere Aspekte der Digitalisierung beleuchtet „Road to Digital Austria“ in der aktuellen Episode.
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Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen