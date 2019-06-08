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Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 05 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 1Folge 5vom 08.06.2019
Staffel 01 Folge 05 - Road to Digital Austria

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Road to Digital Austria

Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - Road to Digital Austria

15 Min.Folge vom 08.06.2019Ab 6

Die Post liefert Briefe jetzt auch digital aus, eine Indoor-„Wetterstation“ checkt die Luft in eurem Zuhause und eure Kinder spielen mit smarten Spielsachen. Außerdem beantragt ihr die E-Card für euer Baby mittels App. Diese und einige weitere Aspekte der Digitalisierung beleuchtet „Road to Digital Austria“ in der aktuellen Episode.

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