Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Kalifornien
89 Min. 14.02.2023 Ab 6
In dieser Ausgabe geht die kulinarische Reise nach Kalifornien. An der Pazifikküste lernen die drei Spitzenköche einen 15-fachen Pizzaweltmeister kennen und entdecken die Peking Ente im China Town von San Francisco.
2023
