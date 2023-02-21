Staffel 1 Folge 2: Arizona/NevadaJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Arizona/Nevada
90 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 6
Im Camper geht es für die drei weiter nach Arizona. Neben einem Autorennen steht ein Fallschirmsprung, Kakteenernte und ein Hotdog-Wettessen auf dem Programm. Kurz vor Las Vegas, mitten in der Wüste, macht jedoch der Camper schlapp und muss in die Werkstatt.
