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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Sattelt die Köche, wir reiten nach Texas!

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 23.02.2023
Sattelt die Köche, wir reiten nach Texas!

Sattelt die Köche, wir reiten nach Texas!Jetzt kostenlos streamen

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 3: Sattelt die Köche, wir reiten nach Texas!

90 Min.Folge vom 23.02.2023

Die drei Spitzenköche lassen es zum Abschluss in Las Vegas nochmal richtig krachen: Mit Hotdogs bewaffnet eine der Wedding Chapels stürmen und die Hochzeit crashen? Oder sogar selbst jemandem einen Antrag machen? Frei nach dem Motto: "What happens in Vegas, stays in Vegas" ... Rinderherden, Cowboys und Barbecue: Frank, Alex und Ali steuern ihren Camper nach Texas. Hier besuchen sie das legendäre Tejas Rodeo und lernen auf einer Wagyu-Farm, wie echte Cowboys leben.

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