Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Staffel 1 Folge 4: Florida

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 07.03.2023
90 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 6

Die letzte Woche verbringen die Spitzköche in Florida. Entspannung – Fehlanzeige. Stattdessen wird es tierisch – nicht nur auf dem Teller. Motiviert von ihren zahlreichen Mutproben auf der Reise, wollen sie auch ihre letzten Ängste überwinden.

PULS 4
