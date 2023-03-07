Staffel 1 Folge 4: FloridaJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Florida
90 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 6
Die letzte Woche verbringen die Spitzköche in Florida. Entspannung – Fehlanzeige. Stattdessen wird es tierisch – nicht nur auf dem Teller. Motiviert von ihren zahlreichen Mutproben auf der Reise, wollen sie auch ihre letzten Ängste überwinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins