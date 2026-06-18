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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Lockvogel

ORF KidsStaffel 1Folge 101vom 18.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Lockvogel

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 101: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Lockvogel

12 Min.Folge vom 18.06.2026

Robin und seine Freunde befreien die junge Gwendolyn aus der Gewalt des Sheriffs von Nottingham. Sie ahnen nicht, dass Gwendolyn in Wahrheit für Prinz John arbeitet und nur in ihre Gruppe eingeschleust werden soll. Zufällig erfährt Marian davon und will Robin und seine Freunde warnen, doch Gwendolyn gelingt es geschickt, diese weiter zu täuschen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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