Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Es war einmal in Nottingham - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 102: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Es war einmal in Nottingham - Teil 1
12 Min.Folge vom 19.06.2026
Drei Kinder aus Nottingham bitten Scarlett, ihnen die Geschichte von Robin Hood von Anfang an zu erzählen. Schon als Robin zum ersten Mal nach Nottingham gekommen ist, ist ihm die Willkür des Prinzen und des Sheriffs aufgefallen. Außerdem zeigt er sein Talent als Bogenschütze und nimmt am nächsten Tag an einem Turnier teil. Bisher hat immer Prinz John das Turnier gewonnen, da er dabei betrügt. Doch Robin will ihm eine Lektion erteilen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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