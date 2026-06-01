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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 72: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Speisekammer des Prinzen
12 Min.Folge vom 01.06.2026
Der Prinz will seinen Geburtstag groß feiern und lässt alle Lebensmittel der Stadt beschlagnahmen. Der Sheriff persönlich bewacht die Vorratskammer. Marian hofft, ihn mit einem Zauber zum Einschlafen zu bringen. Doch das klappt nicht ganz so wie gewünscht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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