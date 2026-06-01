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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Speisekammer des Prinzen

ORF KidsStaffel 1Folge 72vom 01.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Speisekammer des Prinzen

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 72: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Speisekammer des Prinzen

12 Min.Folge vom 01.06.2026

Der Prinz will seinen Geburtstag groß feiern und lässt alle Lebensmittel der Stadt beschlagnahmen. Der Sheriff persönlich bewacht die Vorratskammer. Marian hofft, ihn mit einem Zauber zum Einschlafen zu bringen. Doch das klappt nicht ganz so wie gewünscht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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