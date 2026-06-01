Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Lösegeld

ORF KidsStaffel 1Folge 73vom 01.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Lösegeld

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: LösegeldJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 73: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Lösegeld

12 Min.Folge vom 01.06.2026

Endlich schafft es Prinz John, Robin festnehmen zu lassen, und dann das: Marian funkt ihm dazwischen und Robin kommt prompt wieder frei! Empört wirft der Prinz die junge Hofdame aus dem Palast. Bis er sich wieder beruhigt hat, will Marian ein paar Tage bei Robin im Wald verbringen. Doch auf dem Weg dorthin gerät sie in die Gewalt von Banditen. Sie wollen Marian erst wieder freilassen, wenn sie ein hohes Lösegeld für sie erhalten haben. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
ORF Kids
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Alle 1 Staffeln und Folgen