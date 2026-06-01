Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: LösegeldJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 73: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Lösegeld
12 Min.Folge vom 01.06.2026
Endlich schafft es Prinz John, Robin festnehmen zu lassen, und dann das: Marian funkt ihm dazwischen und Robin kommt prompt wieder frei! Empört wirft der Prinz die junge Hofdame aus dem Palast. Bis er sich wieder beruhigt hat, will Marian ein paar Tage bei Robin im Wald verbringen. Doch auf dem Weg dorthin gerät sie in die Gewalt von Banditen. Sie wollen Marian erst wieder freilassen, wenn sie ein hohes Lösegeld für sie erhalten haben. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids