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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Gefangen

ORF KidsStaffel 1Folge 74vom 02.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Gefangen

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 74: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Gefangen

12 Min.Folge vom 02.06.2026

Robin, Tuck und Little John wollen Waisenkindern helfen. Sie sammeln bei den Einwohnern von Nottingham Goldmünzen-Spenden. Doch Prinz John erfährt davon und lässt seine Wachen die ganze Stadt umstellen, um an das Geld zu gelangen. Robin und seine Gefährten sitzen wohl oder übel in der Falle. Ohne fremde Hilfe ist ein Entkommen mit der Goldkiste kaum zu schaffen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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