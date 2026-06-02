Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: GefangenJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 74: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Gefangen
12 Min.Folge vom 02.06.2026
Robin, Tuck und Little John wollen Waisenkindern helfen. Sie sammeln bei den Einwohnern von Nottingham Goldmünzen-Spenden. Doch Prinz John erfährt davon und lässt seine Wachen die ganze Stadt umstellen, um an das Geld zu gelangen. Robin und seine Gefährten sitzen wohl oder übel in der Falle. Ohne fremde Hilfe ist ein Entkommen mit der Goldkiste kaum zu schaffen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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