Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der SchlossgeistJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 75: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Schlossgeist
12 Min.Folge vom 02.06.2026
Prinz John plant, eine neue Mautstelle zu errichten, um die Reisenden um ihr letztes Geld zu erleichtern. Dazu muss allerdings erst Derkes Zuhause, der alte Turm, abgerissen werden. Durch einen Trick gelingt es Derke fürs Erste, die Handlanger des Prinzen zu vertreiben. Doch es dauert nicht lange und die Unholde kehren zurück. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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