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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Schlossgeist

ORF KidsStaffel 1Folge 75vom 02.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Schlossgeist

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 75: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Schlossgeist

12 Min.Folge vom 02.06.2026

Prinz John plant, eine neue Mautstelle zu errichten, um die Reisenden um ihr letztes Geld zu erleichtern. Dazu muss allerdings erst Derkes Zuhause, der alte Turm, abgerissen werden. Durch einen Trick gelingt es Derke fürs Erste, die Handlanger des Prinzen zu vertreiben. Doch es dauert nicht lange und die Unholde kehren zurück. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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