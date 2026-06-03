Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Blitz, die BrieftaubeJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 76: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Blitz, die Brieftaube
12 Min.Folge vom 03.06.2026
Um den Prinzen zu beeindrucken, stellt ihm der Sheriff eine neue Postzustellungsform vor: die Brieftaube Blitz. Dummerweise gerät ein Pergament mit einem von Marians magischen Sprüchen in die Transportbox von Blitz und Marian muss nun befürchten, vom Prinzen der untersagten Zauberei angeklagt zu werden. Es sei denn, es gelingt Robin noch vor dem Sheriff und seinen Handlangern, der Taube habhaft zu werden. Indes versucht Köchin Mathilda herauszufinden, wer ihr legendäres Schokokuchen-Rezept gestohlen hat. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids