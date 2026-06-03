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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Blitz, die Brieftaube

ORF KidsStaffel 1Folge 76vom 03.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Blitz, die Brieftaube

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 76: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Blitz, die Brieftaube

12 Min.Folge vom 03.06.2026

Um den Prinzen zu beeindrucken, stellt ihm der Sheriff eine neue Postzustellungsform vor: die Brieftaube Blitz. Dummerweise gerät ein Pergament mit einem von Marians magischen Sprüchen in die Transportbox von Blitz und Marian muss nun befürchten, vom Prinzen der untersagten Zauberei angeklagt zu werden. Es sei denn, es gelingt Robin noch vor dem Sheriff und seinen Handlangern, der Taube habhaft zu werden. Indes versucht Köchin Mathilda herauszufinden, wer ihr legendäres Schokokuchen-Rezept gestohlen hat. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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