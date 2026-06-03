Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Robin TuckJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 77: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Robin Tuck
12 Min.Folge vom 03.06.2026
Prinz John will seinen Thronsaal mit einem prunkvollen Spielfeld ausstatten. Deshalb nehmen seine Männer einfach einem armen Bauern die Bretter weg, mit denen seine Scheune repariert werden sollte. Robin plant einen Überraschungsangriff auf die Diebe, um dem Bauern die Beute wieder zurückgeben zu können. Doch weil Tuck ein Missgeschick nach dem anderen passiert und Marian wieder einmal einen nicht ganz perfekten Zauberspruch einsetzt, geht einiges schief. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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