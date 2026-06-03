Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Robin Tuck

ORF KidsStaffel 1Folge 77vom 03.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Robin Tuck

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Robin TuckJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 77: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Robin Tuck

12 Min.Folge vom 03.06.2026

Prinz John will seinen Thronsaal mit einem prunkvollen Spielfeld ausstatten. Deshalb nehmen seine Männer einfach einem armen Bauern die Bretter weg, mit denen seine Scheune repariert werden sollte. Robin plant einen Überraschungsangriff auf die Diebe, um dem Bauern die Beute wieder zurückgeben zu können. Doch weil Tuck ein Missgeschick nach dem anderen passiert und Marian wieder einmal einen nicht ganz perfekten Zauberspruch einsetzt, geht einiges schief. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
ORF Kids
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Alle 1 Staffeln und Folgen