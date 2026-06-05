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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Prinzenparty

ORF KidsStaffel 1Folge 78vom 05.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Prinzenparty

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: PrinzenpartyJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 78: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Prinzenparty

12 Min.Folge vom 05.06.2026

Prinz John plant ein rauschendes Fest und als Höhepunkt soll auf der Mühle ein Feuerwerk steigen. Dass er dabei die Mühle in Gefahr bringt, ist ihm vollkommen egal. Robin und seine Freunde schmieden einen Plan, um die Mühle zu retten. Bildquelle: ORF/ORF/ZDF Enterprises

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