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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Königspost

ORF KidsStaffel 1Folge 79vom 05.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Königspost

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 79: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Königspost

12 Min.Folge vom 05.06.2026

Robin erhält einen Brief vom König. Darin steht geschreiben, dass er eine Medaille für seine Leistungen im Bogenschießen erhalten soll. Doch seine Freundinnen sind skeptisch. Handelt es sich vielleicht um eine Falle von Prinz John? Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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