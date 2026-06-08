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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Werwolf

ORF KidsStaffel 1Folge 82vom 08.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Werwolf

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der WerwolfJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 82: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Werwolf

12 Min.Folge vom 08.06.2026

Ein Werwolf treibt im Dorf sein Unwesen. Die Bewohner bitten Robin und seine Freunde um Hilfe. Nachts legen sie sich auf die Lauer, doch ist es wirklich ein Werwolf, der Angst und Schrecken verbreitet oder ist jemand anderes für die Missetaten verantwortlich? Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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