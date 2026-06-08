Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der WerwolfJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 82: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Werwolf
12 Min.Folge vom 08.06.2026
Ein Werwolf treibt im Dorf sein Unwesen. Die Bewohner bitten Robin und seine Freunde um Hilfe. Nachts legen sie sich auf die Lauer, doch ist es wirklich ein Werwolf, der Angst und Schrecken verbreitet oder ist jemand anderes für die Missetaten verantwortlich? Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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Copyrights:© Season 1: ORF Kids