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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Operation Spuk

ORF KidsStaffel 1Folge 84vom 09.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Operation Spuk

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Operation SpukJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 84: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Operation Spuk

12 Min.Folge vom 09.06.2026

Das Wasser im Brunnen des Prinzen ist versalzen, deshalb beginnt John, den Dorfbewohnern ihr Wasser zu stehlen. Robin und seine Freude planen die Operation Spuk, um sich ihr Wasser zurückzuholen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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