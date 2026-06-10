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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ruinen in Gefahr

ORF KidsStaffel 1Folge 86vom 10.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ruinen in Gefahr

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 86: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ruinen in Gefahr

12 Min.Folge vom 10.06.2026

Prinz John will einen Croquet-Platz erbauen lassen und dafür die magischen Ruinen zerstören. Marian hört von seinen Absichten und informiert ihre Freunde, damit sie gemeinsam etwas gegen Prinz Johns Pläne unternehmen können. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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