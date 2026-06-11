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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Vergeigt

ORF KidsStaffel 1Folge 88vom 11.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Vergeigt

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 88: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Vergeigt

12 Min.Folge vom 11.06.2026

Der berühmte Musiker Danny kommt ins Dorf und es wird einen besonderen, musikalischen Wettbewerb geben. Doch in der Nacht vor dem großen Tag verschwinden plötzlich auf mysteriöse Weise die Instrumente einiger Künstler. Robin und seine Freunde begeben sich auf Spurensuche. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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