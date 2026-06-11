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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kämpferin für Gerechtigkeit

ORF KidsStaffel 1Folge 89vom 11.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kämpferin für Gerechtigkeit

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 89: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kämpferin für Gerechtigkeit

12 Min.Folge vom 11.06.2026

Im Wald trifft Prinz John auf ein fremdes Mädchen, das auf der Suche nach Robin Hood ist. Sie möchte den sagenumwobenen Burschen unbedingt kennenlernen. Als Prinz John bemerkt, dass die Fremde Robin anhimmelt und nicht ihn selbst, beauftragt er Robin, ihn zum Abenteurer auszubilden. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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