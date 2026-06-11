Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kämpferin für GerechtigkeitJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 89: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kämpferin für Gerechtigkeit
12 Min.Folge vom 11.06.2026
Im Wald trifft Prinz John auf ein fremdes Mädchen, das auf der Suche nach Robin Hood ist. Sie möchte den sagenumwobenen Burschen unbedingt kennenlernen. Als Prinz John bemerkt, dass die Fremde Robin anhimmelt und nicht ihn selbst, beauftragt er Robin, ihn zum Abenteurer auszubilden. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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