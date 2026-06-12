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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Trottel

ORF KidsStaffel 1Folge 90vom 12.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Trottel

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 90: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Trottel

12 Min.Folge vom 12.06.2026

Auf einem ihrer Abenteuer lernen Robin und seine Freunde Clarence kennen, der sich ihnen im Kampf für Gerechtigkeit anschließen will. Doch leider entpuppt sich Clarence als großer Tollpatsch und sorgt für ein ziemliches Chaos. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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