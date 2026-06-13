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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Räuberspiele

ORF KidsStaffel 1Folge 92vom 13.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Räuberspiele

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: RäuberspieleJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 92: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Räuberspiele

12 Min.Folge vom 13.06.2026

Arnold und seine Freunde üben Überfälle, um auch so erfolgreich zu werden wie Robin Hood und seine Bande. Als sich eine Gelegenheit ergibt, kommt ihnen Prinz John in die Quere und nimmt einem alten Wanderer sein Geld ab. Als sich Robin auch noch die Ehre gibt, fällt der Geldbeutel jedoch in Arnolds Hände. Damit wird er Ziel der wahren Räuber von Sherwood. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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