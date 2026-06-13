Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: RäuberspieleJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 92: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Räuberspiele
12 Min.Folge vom 13.06.2026
Arnold und seine Freunde üben Überfälle, um auch so erfolgreich zu werden wie Robin Hood und seine Bande. Als sich eine Gelegenheit ergibt, kommt ihnen Prinz John in die Quere und nimmt einem alten Wanderer sein Geld ab. Als sich Robin auch noch die Ehre gibt, fällt der Geldbeutel jedoch in Arnolds Hände. Damit wird er Ziel der wahren Räuber von Sherwood. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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