Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Held Prinz JohnJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 94: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Held Prinz John
12 Min.Folge vom 15.06.2026
Prinz John ist eifersüchtig, denn Robin ist bei der Bevölkerung sehr beliebt und laufend im Gespräch. Das will der Prinz ändern. Er möchte sich nun als Held inszenieren, wofür der Sheriff eine Absprache mit Banditen treffen soll. Doch durch eine Unachtsamkeit des Sheriffs gerät der Plan völlig durcheinander. Nun können nur noch Robin Hood und seine Freunde helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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