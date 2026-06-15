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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Held Prinz John

ORF KidsStaffel 1Folge 94vom 15.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Held Prinz John

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Held Prinz JohnJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 94: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Held Prinz John

12 Min.Folge vom 15.06.2026

Prinz John ist eifersüchtig, denn Robin ist bei der Bevölkerung sehr beliebt und laufend im Gespräch. Das will der Prinz ändern. Er möchte sich nun als Held inszenieren, wofür der Sheriff eine Absprache mit Banditen treffen soll. Doch durch eine Unachtsamkeit des Sheriffs gerät der Plan völlig durcheinander. Nun können nur noch Robin Hood und seine Freunde helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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